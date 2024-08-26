Енергетики повідомили, як у вівторок діятимуть графіки

Попередньо за інформацією від "Укренерго" буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень у вівторок, 27 серпня. ﻿З посиланням на пресслужбу ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

За попередньою інформацією від "Укренерго" 27 серпня в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

Черги відключень будуть застосовуватись за таким графіком: