Енергетики повідомили, як у вівторок діятимуть графіки
Попередньо за інформацією від "Укренерго" буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень у вівторок, 27 серпня. З посиланням на пресслужбу ДТЕК, повідомляє Економічна правда.
За попередньою інформацією від "Укренерго" 27 серпня в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.
Черги відключень будуть застосовуватись за таким графіком:
- 00:00 - 06:00 три черги відключень
- 06:00 - 11:00 чотири черги
- 11:00 - 15:00 три черги
- 15:00 - 21:00 чотири черги
- 21:00 - 00:00 три черги