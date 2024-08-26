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Енергетики повідомили, як у вівторок діятимуть графіки

Енергетики повідомили, як у вівторок діятимуть графіки
Фото: Рixabay

Попередньо за інформацією від "Укренерго" буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень у вівторок, 27 серпня. ﻿З посиланням на пресслужбу ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

За попередньою інформацією від "Укренерго" 27 серпня в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

Черги відключень будуть застосовуватись за таким графіком:

  • 00:00 - 06:00 три черги відключень
  • 06:00 - 11:00 чотири черги
  • 11:00 - 15:00 три черги
  • 15:00 - 21:00 чотири черги
  • 21:00 - 00:00 три черги

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