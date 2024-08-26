Україна готує відповідь Росії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час розмови з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським серед іншого узгодили відповіді Росії за ракетні атаки.﻿ Про це зазначив у своєму відеозверненні президент, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно» , - сказав він.

За його словами, протягом останньої доби Сили оборони отримали більше контролю, і вкотре поповнили обмінний фонд.

Також головком доповів Президенту про ситуацію на фронті на Донеччині, зокрема на Покровському, Времівському, Торецькому і Курахівському напрямках.

У результаті були ухвалені рішення, направлені на посилення українських позицій.

Крім того, додав Президент, під час засідання Ставки він заслухав доповіді щодо енергетики – стану системи зараз і можливості її відновити.

Зеленський запевнив, що роботи з відновлення енергетичних об’єктів триватимуть цілодобово.

«Також детально розглянули ситуацію по захисних спорудах на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень» , - повідомив глава держави.

У понеділок, 26 серпня, унаслідок російської масованої ракетної атаки в Україні 5 людей загинули і 47 постраждали. У кількох областях зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики. Загалом повітряна тривога тривала 7 годин і 46 хвилин.