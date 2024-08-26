Над Миколаївщиною збили близько трьох десятків ракет і дронів - ОВА
Внаслідок російського масованого удару 26 серпня в Миколаївській області дістали поранень троє цивільних. Про це заявив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім, повідомляє Ділова столиця.
"Під час ворожої повітряної атаки, що тривала з ночі й протягом дня 26 серпня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено близько 30 цілей, серед яких ударні дрони типу Shahed-131/136 та різні види крилатих ракет", — розповів він.
За словами Кіма, поранені троє людей.
"Двом надали допомогу на місці. Одну людину шпиталізували у стані середнього ступеня тяжкості", — додав голова ОВА.