Над Миколаївщиною збили близько трьох десятків ракет і дронів - ОВА

Внаслідок російського масованого удару 26 серпня в Миколаївській області дістали поранень троє цивільних﻿. Про це заявив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім, повідомляє Ділова столиця.

"Під час ворожої повітряної атаки, що тривала з ночі й протягом дня 26 серпня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено близько 30 цілей, серед яких ударні дрони типу Shahed-131/136 та різні види крилатих ракет" , — розповів він.

За словами Кіма, поранені троє людей.