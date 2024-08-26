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Борель наполягає на знятті обмежень для України щодо ударів по РФ

Борель наполягає на знятті обмежень для України щодо ударів по РФ
Фото: flickr.com

Після масованої російської атаки Росії 26 серпня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ. Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Боррель підкреслив, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, посилить українську самооборону, убезпечить життя людей і зменшить руйнування в Україні. 

"Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції, і призводячи до людських жертв", – написав Боррель.

Він також зазначив, що Україні потрібна протиповітряна оборона негайно.

Боррель додав, що обговорить це питання з главою МЗС України Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі у четвер. 


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