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Французькі правоохоронці розповіли у чому звинувачують Дурова

Французькі правоохоронці розповіли у чому звинувачують Дурова
Фото: TechCrunch

Французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram. Про це йдеться у пресрелізі Паризького судового трибуналу, повідомляє Економічна правда.

Засновник Telegram Павло Дуров перебуває під слідством у справі про кіберзлочини і шахрайство. Йому висунуто обвинувачення у 12 злочинах.

Французька прокуратура уточнила, що Дурова підозрюють у 12 злочинах:

  • відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;
  • співучасть у розповсюдженні наркотиків;
  • співучасть у кіберзлочинах;
  • співучасть у шахрайстві;
  • відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;
  • незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;
  • співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

За статею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис до 500 тис євро.

Повідомляється, що Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

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