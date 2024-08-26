Французькі правоохоронці розповіли у чому звинувачують Дурова
Французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram. Про це йдеться у пресрелізі Паризького судового трибуналу, повідомляє Економічна правда.
Засновник Telegram Павло Дуров перебуває під слідством у справі про кіберзлочини і шахрайство. Йому висунуто обвинувачення у 12 злочинах.
Французька прокуратура уточнила, що Дурова підозрюють у 12 злочинах:
- відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;
- співучасть у розповсюдженні наркотиків;
- співучасть у кіберзлочинах;
- співучасть у шахрайстві;
- відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;
- незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;
- співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.
За статею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис до 500 тис євро.
Повідомляється, що Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.