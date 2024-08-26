У Білому домі розповіли, як США розмовлятимуть з Україною про далекобійну зброю

Сполучені Штати знають про заклики України розширити дозвіл на удари західною зброєю по території Росії та продовжать відповідні обговорення з українськими колегами, повідомляє Європейська правда.

Про це на онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

"Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку" , – додав він.

Представник Білого дому зазначив, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.

Як відомо, деякі західні країни, насамперед США, дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії, але лише в обмеженій географічній зоні.