Журналіст розповів, як "слуга" Дмитрук втік з України

Журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач розповів подробиці втечі з України чинного нардепа Артема Дмитрука, повідомляє Українська правда.

За даними Ткача, о 12:00 24 серпня Дмитрук пішки перетнув пункт пропуску Паланка на кордоні України та Молдови. Джерела в правоохоронних органах Молдови повідомили журналісту, що після цього він одразу поїхав до відділення поліції в молдовському містечку Штефан-Воде, де «попросив про захист і нібито отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи». Водночас у цьому випадку він не зміг би того ж дня виїхати з країни, пише Ткач. Молдовські правоохоронці розслідують ситуацію.

Співрозмовники УП у правоохоронних органах України стверджують, що офіційно Дмитрук не залишав Україну і, згідно з прикордонною базою, досі перебуває в країні.

За інформацією Ткача, з відділення поліції у Штефан-Воде Дмитрук поїхав в аеропорт Кишинева. Коли він вже був в аеропорту, правоохоронці Молдови отримали від українських колег запит із проханням затримати його. При цьому рішення суду або підозри, яка б давала підстави затримати Дмитрука, не було, тож запит не виконали й він літаком залишив Молдову.

Як пише Михайло Ткач, рейс нардепа затримався — він пройшов паспортний контроль о 17:30, але вилетів із Кишинева в Рим тільки о 20:00.

«Джерела УП у молдовських правоохоронних органах, які ознайомилися з відео з камер спостереження кишинівського аеропорту, кажуть, що депутат помітно нервував. І це не дивно, адже така затримка грала йому не на руку» , — сказано в матеріалі.

25 серпня Дмитрука повідомили про підозру, тому, якщо він повернеться в Молдову, його можуть затримати, але це «малоймовірно», ідеться в колонці. Одні джерела УП стверджували, що 25 серпня після Риму він вилетів до Лондона, інші - що він міг вирушити у Стамбул.