Politico: Росія використовує Telegram для зв'язку на полі бою і організації диверсій

Telegram широко використовується російськими військовими для зв’язку на полі бою через проблеми з розгортанням власної системи безпечного зв’язку. Для РФ це також інструмент вербування диверсантів і розповсюдження пропаганди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

"Практично затримали начальника зв'язку російської армії" , - цитує видання повідомлення у Telegram одного з російських військових блогерів.

Інший блогер повідомив, що російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв’язку російської армії «не виявило реального інтересу» в тому, щоб отримати таку систему на озброєння російських військ.

"Росіяни все роблять через Telegram. Вони вербують агентів і людей для протидії. Сьогодні в Україні популярна кампанія з вербування людей, які б палили українські військові автомобілі. І це досить успішно. З його допомогою вони координують свої військові дії" , – сказав виданню Назар Токар, керівник Kremlingram, групи активістів-розслідувачів, які вивчають безпеку Telegram і його потенційні зв'язки з Кремлем.

У той час як Кремль обмежив більшість інших платформ соціальних медіа, Telegram не був заборонений або обмежений, сказав Токар. Це незважаючи на те, що Дуров, згідно з його ж словами, втік з Росії в 2014 році після того, як Кремль вимагав доступу до даних його попередньої соціальної мережі Вконтакте про українських продемократичних протестувальників, які брали участь у революції 2014 року .

На думку Токара, Telegram набагато важливіший для Росії, ніж для України.

"Я думаю, що росіяни панікують, тому що вони намагаються передбачити можливі результати для свого важливого інструменту комунікації та намагаються захистити себе та видалити звідти інформацію. Але все залежатиме від уряду Франції та судів — чи посадять вони Дурова, чи домовляться і відпустять його, а він у відповідь надасть їм якусь інформацію — ми поки не знаємо" , — сказав він.

Нагадаємо, Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа ввечері 24 серпня.

Його звинувачують у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей, а також у тому, що він не модерував сервіс і не працював зі слідством. Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

У Telegram спростувують звинувачення заявляючи, що компанія працює у правовому полі ЄС.