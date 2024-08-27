"Укрзалізниця" попередила про запізнення частини рейсів через вчорашній обстріл
Майже всю ніч залізничні енергетики працювали над відновленням руху потягів після вчорашніх, 26 серпня, обстрілів енергетичної інфраструктури. Вплив на графік відчувається на низці рейсів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".
Найбільші затримаки мають такі рейси:
- 120 Дорогуськ - Дніпро +7:46;
- 64 Львів - Харків +7:44;
- 6 Ясіня - Запоріжжя +5:24;
- 95 Київ - Рахів +5:23;
- 18 Ужгород - Харків +5:06;
- 7 Київ - Чернівці +5:03.
Через затримку низка зворотних рейсів вирушать з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
- 17 Харків - Ужгород;
- 93 Харків - Хелм;
- 120 Дорогуськ - Дніпро.
"Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням", - додає УЗ.
Масований обстріл 26 серпня
Вчора російські терористи вдались до наймасованішої повітряної атаки проти України. Загалом ворог запустив 236 засобів повітряного нападу серед яких:
- 127 ракет;
- 109 ударних БпЛА.
До відбиття атаки були залучені усі наявні засоби озброєння та техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й так далі. Загалом протиповітряна оборона (ППО) знищила:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Також ще декілька БпЛА були локаційно втрачені на території України, а ще два - перетнули кордон з Білоруссю.