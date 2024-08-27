КМВА: під Києвом знищено півтора десятки дронів та кілька ракет

Сили протиповітряної оборони знищили поблизу Києва півтора десятка дронів і кілька ракет, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні Сили). Все, що летіло на столицю України – знищено".

Він розповів, що цієї ночі удар росіян знову був комбінованим – загарбники атакували дронами і балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами.

У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин. Спочатку вона була пов’язана із атакою безпілотників. Дрони заходили на місто хвилями та з різних напрямків.

Близько 3 ночі росіяни підняли у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України.

"Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів" , – розповів Попко.

Він нагадав, що падіння уламків збитих цілей зафіксували у лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського районів. Внаслідок цього у кількох місцях загорілась лісова підстилка. Деякі пожежі вже ліквідували, решту – локалізували.