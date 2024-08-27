ДПСУ проводить перевірку на кордоні після втечі нардепа Дмитрука з України

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) проводить перевірку на кордоні, щоб з'ясувати всі обставини втечі народного депутата Артема Дмитрука за кордон, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Говорити інформацію про третіх осіб ДПСУ не вправі відповідно до законодавства. Але, як відомо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом і, своєю чергою, ДПСУ проводить необхідну перевірку" , - заявив Демченко.

За словами Демченка, наразі на кордоні працює група, щоб з'ясувати, у який спосіб Дмитрук зміг незаконно перетнути кордон. У тому ж числі ДПСУ співпрацює зі слідством в цьому питанні.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня Дмитруку оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового. На той момент ЗМІ стверджували про втечу народного депутата за кордон до Молдови, що пізніше підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР). Через втечу нардепа Офіс генпрокурора порушив справу.

Вчора ж, 26 серпня, за участі керівників правоохоронних та силових органів відбулась нарада щодо зрадників, які втекли з України.

Тим часом у Верховній Раді заявили, що Дмитрука не відправляли у відрядження.