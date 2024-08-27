Зеленський прокоментував черговий масований удар РФ по Україні
4 людини загинули та 16 дістали поранення у результаті чергового масованого удару росіян по Україні вночі та вранці 27 серпня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив президент Володимир Зеленський у Telegram
"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих".
Зеленський нагадав, що росіяни застосували проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "Шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", – підсумував президент.
Передісторія:
- Раніше голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров повідомив, що внаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжя 2 людини загинули та 4 дістали поранення.
- Також 2 людей загинули, 5 дістали порання та ще 2 вважаються зниклими безвісти після російського удару росіян по готелю у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
- Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 27 серпня росіяни атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", 5 крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити.
- 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.
- Унаслідок російської комбінованої атаки 26 серпня загинули 5 осіб і щонайменше 17 дістали поранення.