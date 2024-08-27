Зеленський прокоментував черговий масований удар РФ по Україні

4 людини загинули та 16 дістали поранення у результаті чергового масованого удару росіян по Україні вночі та вранці 27 серпня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив президент Володимир Зеленський у Telegram

"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих".

Зеленський нагадав, що росіяни застосували проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "Шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності" , – підсумував президент.

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