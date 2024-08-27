Українські школярі вчитимуться по-новому: що зміниться з 1 вересня

Новий навчальний рік в Україні почнеться в умовах війни та складної ситуації в енергетиці. Попри всі складнощі за парти цього року планують повернути 300 тис. школярів, пише Татьяна Веремеева, РБК-Україна.

Сайт розбирався, які нововведення чекають на школярів уже з 1 вересня.

Тривалість навчального року

Уряд ухвалив рішення про початок навчання 2 вересня, і навчальні заклади повинні спланувати процес таким чином, щоб завершити його до 30 червня наступного року.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що, незважаючи на затверджений графік, педагогічні ради кожного закладу мають право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року в межах встановлених урядом дат.

Педагогічні ради також відповідають за визначення:

тривалості навчального тижня та дня

тривалості занять і перерв

форм організації освітнього процесу

У відомстві пояснили, що при визначенні структури навчального року враховуються освітні програми, обсяг навчального навантаження, вікові особливості, а також фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей і специфіка регіону.

Не більше 24 учнів у класі

З 1 вересня 2024 року кількість учнів у першому класі не повинна перевищувати 24 особи. Це нововведення стосується всіх перших класів у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, незалежно від формату навчання – очного чи змішаного. Для інших класів максимальна кількість учнів залишається на рівні 30 осіб.

У Міністерстві освіти і науки України пояснили, що ці зміни спрямовані на покращення взаємодії між педагогами та учнями, що має зробити навчальний процес більш ефективним. У невеликих класах вчителі матимуть більше можливостей приділити увагу кожному учню, що сприятиме кращому засвоєнню матеріалу.

Також у школах зберігається можливість поділу класу на групи для вивчення окремих предметів, наприклад, української мови. Такий поділ можливий за наявності понад 27 дітей у класі. Якщо ж кількість учнів не перевищує 24, поділ на групи не передбачається.

В умовах воєнного часу для класів, які навчаються дистанційно, кількість учнів у першому класі може бути більшою за 24 дитини.

Нові освітні програми для учнів 5-9 класів

Міністерство освіти і науки України затвердило значні зміни до Типової освітньої програми для учнів 5-9 класів, які набудуть чинності з нового навчального року. Основні зміни стосуються розподілу навчального навантаження, яке тепер базується на мінімальній кількості годин, а не на рекомендованій, як було раніше. Це дозволить школам краще адаптувати навчальні плани відповідно до потреб учнів.

Нові правила передбачають створення резерву годин, який можна буде перерозподілити між різними освітніми галузями. Збільшення кількості годин для вивчення предметів та інтегрованих курсів буде фінансуватися з державного бюджету, а рішення про їх розподіл ухвалюватиме педагогічна рада закладу освіти. В оновленій програмі визначено кількість годин для інтегрованих курсів, що охоплюють різні освітні галузі.

Оновлені резерви годин:

5 клас – 7,5 годин на тиждень (6,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)

6 клас – 9,5 годин (8,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)

7 клас – 6,5 годин (5,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)

8 клас – 6,5 годин для всіх класів

9 клас – 6,5 годин для всіх класів

Оцінювання учнів 5-9 класів

З 1 вересня в українських школах почнуть діяти нові рекомендації щодо оцінювання рівня знань учнів, які були затверджені МОН. Ці зміни стосуються школярів 5-9 класів і передбачають чітку систему оцінювання за 12-бальною шкалою.

Оцінювання поділяється на чотири рівні: початковий (1-3 бали), середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів) та високий (10-12 балів). Кожен рівень має конкретно описані критерії, що допоможуть педагогам більш точно визначати досягнення учнів.

Документ також міститиме форму "Свідоцтва досягнень", яке буде складатися з двох частин. Перша частина, "Характеристика навчальної діяльності", оцінюватиме загальний рівень сформованості умінь учня, наприклад, розуміння прочитаного, здатність висловлювати власні думки, рівень ініціативності тощо. Ця частина не міститиме балів, а лише рівень сформованості умінь, наприклад, "Потребує уваги й допомоги", "Демонструє помітний прогрес", "Має значні успіхи".

Друга частина документа, "Характеристика результатів навчання", міститиме оцінки за окремі предмети та загальну оцінку за семестр. Загальна оцінка за семестр буде розрахована на основі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна оцінка – на основі семестрових.

Школи матимуть право вносити зміни до "Свідоцтва досягнень" відповідно до своїх потреб.

"Оновлений Захист України"

Українські старшокласники вивчатимуть оновлений курс "Захист України". Модельна навчальна програма для учнів 10-11 класів отримала рекомендацію від МОН.

Оновлена програма має кілька ключових особливостей:

Курс буде однаковим для всіх учнів, незалежно від статі, що забезпечить рівні можливості

Школярі вивчатимуть сучасні теми, такі як військові технології та інформаційна безпека

Програма передбачає практичні заняття зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості та тактичної медицини

Особлива увага буде приділена цивільному захисту та плануванню майбутнього

У 10 класі учні освоюватимуть основи національної безпеки, управління, планування, озброєння та військову техніку. У 11 класі акцент буде на розвитку військових технологій, інформаційній війні та захисті цивільного населення.

Також школярі щомісяця братимуть участь у навчальних днях, де зможуть практикуватися на сучасних симуляторах дронів та стрілецьких тренажерах під керівництвом підготовлених викладачів, що забезпечить глибше засвоєння матеріалу.

У школах з’являться офіцери служби освітньої безпеки

З вересня в українських школах розпочнуть роботу офіцери служби освітньої безпеки (СОБ). Вони виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функції. Про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

У МВС повідомляють, що у співпраці з Національною поліцією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міністерством освіти і науки України працють над створенням і вдосконаленням моделі безпеки для закладів загальної середньої освіти.

До основних компонентів цієї моделі входять цивільні укриття, пожежна безпека, забезпечення пропускного режиму, проведення навчань та підвищення кваліфікації, а також координація діяльності відповідальних суб’єктів за створення безпечного освітнього середовища.

Офіцери СОБ будуть забезпечувати правопорядок у школах, патрулювати територію, попереджати правопорушення, а також контролювати пропускний режим, щоб запобігти доступу сторонніх осіб або підозрілих предметів, які можуть загрожувати безпеці дітей.

При підготовці матеріалу використані такі джерела: публікації на сайтах Судово-юридичної газети, Міністерства освіти і науки.