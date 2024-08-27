Шмигаль: Росія вперше атакувала касетними боєприпасами підстанції України

Росія вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на форумi "Україна 2024. Незалежність".

"Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет", - заявив він.

За його словами, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.

"Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", - додав Шмигаль.

Масована атака на Україну 26 серпня

26 серпня вранці в кількох регіонах України пролунали вибухи, що стали результатом чергового масованого удару з боку Росії. Ворог застосував як ракети, так і дрони, знову намагаючись завдати шкоди енергетичним об'єктам країни.

Всього ворог запустив по Україні 127 ракет і 109 безпілотників, але протиповітряна оборона України змогла збити загалом 201 повітряну ціль. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готує відповідь на ці масовані обстріли.

Частина об'єктів була пошкоджена, що призвело до обмежень в електропостачанні для споживачів.

Крім того, експерт з авіації Костянтин Криволап зазначив, що вчорашня атака Росії по Україні мала свою особливість.