ЗМІ: Окупанти почали вербувати індонезійців на війну з Україною

Один із окупаційних батальйонів почав у соцмережах вербувати на війну з Україною "добровольців з Індонезії", повідомляє Українська правда.

Про це пише "Новая газета Європа".

Вірменський батальйон "АрБат", що входить до складу інтернаціональної бригади росіян "Пятнашка", оголосив про набір добровольців з Індонезії. Навчання новобранців відбуватиметься в окупованій частині Донецької області.

Зокрема в публікації "АрБат" йдеться про те, "уже є низка місцевих жителів", які готові вирушити в окуповану Донецьку область і там пройти навчання в інструкторів загарбників.

Також до посту додано відео, імовірно, з трьома громадянами Індонезії, які вимовляють ""АрБат" - сила".