Сирський: ЗСУ контролюють 100 населених пунктів у Курській області

Сили оборони продовжують просування в рамках Курської операції. Під контролем українських бійців 100 населених пунктів російського регіону, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Ми продовжуємо просуватися вперед. На сьогодні взято під контроль 1294 квадратних кілометри, 100 населених пунктів", - розповів він.

Також головнокомандувач ЗСУ додав, що у полон, в рамках операції, були взяті 594 військовослужбовці Російської Федерації.

Курська операція

Вже кілька тижнів в Курській області тривають бої. Сили оборони прорвали кордон ворога та взяли під контроль десятки населених пунктів. Сотні російських військових потрапили до полону.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, присутність Сил оборони на території російського регіону є способом компенсувати дефіцит далекобійності. Також, за його словами, дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Зокрема українські бійці знищили на території регіону три мости, внаслідок чого частина російських військових практично опинилась в котлі.