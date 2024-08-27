Сирський: Курська операція відволікла з України 30 тисяч російських військових

Операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Курська операція відволікла значну кількість військовослужбовців. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає", - сказав він.

За його словами, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.

"Наші воїни роблять все задля безпеки цивільного населення, щодня тривають жорсткі бої, це зона нашої особливої уваги", - сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків.