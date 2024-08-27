ДТЕК: У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях ввели екстрені відключення світла, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення" , - йдеться у повідомленні.

Відповідне розпорядження надало "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.