Зеленський розповів, що Татаров та Малюк "вбивали чеченців" у Києві

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що заступник глави Офіса президента Олег Татаров та нинішній глава СБУ Василь Малюк "вбивали чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгненння Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Так, журналіст видання "УП" попросила президента оцінити діяльність команди Офісу президента та іншої провладної команди.

"Олег Татаров і Василь Малюк вбивали чеченців тут у Києві, поки ви (звернувся до журналіста, — ред.) були не тут" , — сказав Зеленський.

За його словами, про ці дії заступника голови Офісу президента та голови СБУ, знають Сполучені Штати.

"Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?" , – запитав Зеленський.

Яких саме "чеченців" "вбивали" Татаров з Малюком — президент не уточнив.