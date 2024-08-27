У Німеччині вважають, що РФ хоче спровокувати нову хвилю українських біженців

Масованими атаками на українські енергетичні об'єкти Росія, серед іншого, намагається спровокувати нову хвилю виїзду українців до Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Таку думку висловив голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот, його цитує NTV.

Рот впевнений: ця серія атак є "початком нової кампанії руйнування української енергетичної інфраструктури".

"З одного боку, українське оборонне виробництво має бути паралізоване, а з іншого – життя людей в Україні має стати нестерпним, щоб спровокувати нові потоки біженців до ЄС", – пояснив він мету російських ударів.

Політик зазначив, що пошкодження настільки масивні, що їх майже неможливо швидко виправити. Він закликав підтримати Україну в умовах прийдешньої "суворої зими", зокрема, надати аварійні електрогенератори.

Рот також звернувся до США із закликом дати дозвіл українським військам на використання далекобійної зброї по російських аеродромах.

Впродовж декількох годин 26 серпня Росія атакувала регіони України дронами, крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами "Кинджал": ціллю росіян стала енергетична інфраструктура.

У ніч проти 27 серпня армія Росії завдала ще одного масованого удару по регіонах України 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед".

Нагадаємо, в німецькому політикумі уже кілька місяців говорять про скорочення допомоги українським біженцям.

А норвезький уряд ухвалив рішення екстрадувати громадянина України, який в'їхав як біженець, до Молдови.