Зеленський: Хотіли б, щоб Польща передала Україні свої МіГи

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу винищувачів радянських моделей, зокрема МіГ, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Він також пояснив, чому передача польських винищувачів МіГ була б корисною для України.

"Нам потрібні дуже ваші МіГи, бо в них гарна авіоніка і ми не будемо витрачати час на тренування пілотів", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що піднімав це питання у розмовах з президентом Анджеєм Дудою і з прем’єром Дональдом Туском.

"Але поки що немає позитивного рішення", – резюмував президент.

У липні Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.