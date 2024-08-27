МАГАТЕ попередило про ризик ядерного інциденту на Курщині після візиту до АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в Курській області виникла "небезпека ядерного інциденту", а бої поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння.﻿ Про це пишуть російські видання The Moscow Times та "РИА Новости", повідомляє Економічна правда.

Він уточнив, що випадки військової активності поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння за її безпеку.

"Особливістю Курської АЕС є те, що там експлуатуються реактори типу РБМК. РБМК за своєю конструкцією не має захисної оболонки, контейнера, якою оснащено багато реакторів інших типів у світі" , - сказав Рафаель Гроссі на пресконференції за підсумками своїх відвідин Курської АЕС.

Він сказав, що нібито бачив на території Курської АЕС сліди атак безпілотників, а активна зона реактора розташована практично у звичайній будівлі і дуже вразлива для ударів артилерії або ударів дронів.

За його словами, за підсумками його нинішнього візиту буде сформульовано положення про захист Курської АЕС, пишуть видання.