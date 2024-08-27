У польському Кракові судитимуть двох "вагнерівців"

У Краківському воєводському суді 9 вересня розпочнеться судовий процес над двома росіянами, членами групи Вагнера, яких звинувачують в участі в міжнародному збройному угрупованні та роботі на іноземну розвідку.﻿﻿ З посиланням на RMF24, повідомляє Європейська правда.

Обвинувальний акт був поданий у червні прокурором Малопольського відділу по боротьбі з організованою злочинністю.

Двоє громадян Російської Федерації – Алексєй Т. і Андрєй Г. – були звинувачені в діяльності на користь іноземної спецслужби і в участі в міжнародному збройному об'єднанні з метою вчинення злочинів терористичного характеру.

Як повідомили у пресслужбі Краківського воєводського суду, перше судове засідання було призначене на 9 вересня.

Згідно з обвинувальним актом, підсудні займалися вербуванням на території Польщі до забороненої міжнародним правом військової служби найманців, так званої групи Вагнера.

"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт з подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію" , – повідомили в Національній прокуратурі.

Обвинуваченим також висунули звинувачення в тому, що вони діяли в інтересах розвідувальної служби Російської Федерації (Служби зовнішньої розвідки), ведучи гібридну війну, в тому числі пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Чоловіки були затримані співробітниками Агентства внутрішньої безпеки у серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Перед цим у Кракові з’явилися наліпки із закликом приєднатися до групи Вагнера.