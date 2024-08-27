Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

27 серпня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. З посиланням на ВРП, повідомляє ЮрЛіга.

Рада вирішила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:

Лилу Віталія Миколайовича - з посади судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Тонконоженка Миколу Миколайовича - з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Томилка Валентина Петровича про звільнення з посади судді Полтавського апеляційного суду у відставку.