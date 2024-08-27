Індія втричі скоротила постачання нержавіючої сталі до РФ

За перше півріччя 2024 року Індія поставила до Росії 20 000 тонн нержавіючої сталі, що втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані аналітичної платформи Bigmint. З посиланням на The Moscow Times, повідомляє ЛігаБізнес.

Індія – один із ключових постачальників нержавійки до Росії, яка минулого року експортувала 486 000 тонн, на Індію прийшлося 20% від усього імпорту. Власного виробництва нержавіючої сталі у таких обсягах у Росії немає, а залежність від постачань досягає 70-80%.

Головною причиною різкого скорочення постачання нержавіючої сталі з Індії стали проблеми в Червоному морі, де хусити атакують судна-контейнеровози. Внаслідок цього час транзиту різко зріс, а вартість фрахту злетіла в середньому на 100%, а окремими маршрутами – на 300%.

Окрім Індії, нержавіючу сталь до Росії поставляють Китай (понад половину обсягів), Індонезія (6,5%) і Туреччина (2%).

Матеріал використовується в машинобудуванні, виробництві побутової техніки, електрообладнання, труб для нафтогазової галузі та нафтохімії, а також потреб військово-промислового комплексу РФ.