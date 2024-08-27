Энергетики сообщили, как в среду будут действовать графики

У середу 28 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.﻿ З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень" , - йдеться у повідомленні.

Енергетики попросили ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком: не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Водночас обмеження середи будуть легшими, ніж у вівторок, коли обмежували до 4 черг споживачів одночасно.