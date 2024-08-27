У трьох громадах Донецької області посилили комендантську годину

В Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області з 27 серпня посилена комендантська година﻿. Про це заявив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Ділова столиця.

"Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00" , — йдеться в повідомленні.

Філашкін закликав всіх жителів Донецької області евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області — дотримуватися комендантської години.

Як повідомлялося, 18 серпня через надто складну безпекову ситуацію влада Донецької області вирішила вкотре подовжити комендантську годину у Мирнограді та Селидовому. Тепер вона триватиме 20 годин на добу. Також посилено обмеження в Курахівці та Гірнику на Донеччині.