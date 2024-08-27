Моді провів розмову з Путіним після візиту до України

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіном після візиту до України. Про це індійський політик написав у мережі Х, повідомляє Радіо Свобода.

«Обмінявся думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми думками з нещодавнього візиту в Україну. Знову підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати якнайшвидше, стійке та мирне вирішення конфлікту» , – йдеться у дописі.

Моді під час свого візиту до Києва минулого тижня заявив, що Індія виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, водночас із повагою до суверенітету і територіальної цілісності держави.

8-9 липня премʼєр Індії Моді був із візитом у Росії. Візит Моді до Москви розкритикував президент України Володимир Зеленський. Зранку 9 липня український лідер заявив, що «це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається із найкривавішим злочинцем у світі в Москві у такий день» (маючи на увазі комбіновану ракетну атаку 8 липня, ціллю якої, зокрема, стала дитяча лікарня «Охматдит»)

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