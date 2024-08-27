Столтенберг скликає засідання НАТО на прохання Києва

У середу, 28 серпня, збереться Рада Україна-НАТО через останні масовані удари РФ по Україні. Засідання ініціює генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на прохання Києва. Про це пише видання The Guardian з посиланням на заяву прессекретаря генсека Фари Дахлаллі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, зустріч відбудеться на рівні постійних представників.

Очікується, що міністр оборони України Рустем Умєров проінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою, а також розкаже про "пріоритетні потреби ЗСУ в силах і засобах".

"Завтрашня зустріч відбудеться після нещодавньої хвилі ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі" , - цитує видання речницю генсека НАТО.

Крім цього, Дахлалла заявила, що союзники по НАТО "надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України".

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.