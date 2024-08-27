За допомогою Telegram РФ доносить свої матеріали до "пересічного українця" - Мєдвєдєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв заявив, що за допомогою соцмережі Telegram пропаганда Кремля "доносить свої матеріали до пересічного українця".﻿﻿ З посиланням на росЗМІ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Мєдвєдєв на зустрічі з учасниками війни в Україні - кандидатами від партії "Единая Россия" на виборах різного рівня.

﻿За словами Медведєва, "наявність злочинної діяльності в Telegram не означає, що вона була схвалена засновником месенджера Павлом Дуровим".

Він заявив, що месенджером Telegram користується велика кількість росіян, зокрема і в зоні "СВО" (так російська пропаганда підміняє слово війна - ред).

Росіянин також відзначив Telegram як платформу, що дає змогу РФ публікувати матеріали та доводити їх до відома "пересічного українця".

"Телеграмом як месенджером користується величезна кількість наших людей, зокрема тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення. І про це неодноразово говорив наш ворог, що вони не можуть це контролювати. А матеріали, які ми там (у Телеграмі) публікуємо, доходять до сприйняття пересічного українця. І в нього теж починаються розумові процеси, що все дещо інакше, ніж показують у них по телевізору. Тому це очевидно політична історія. І з нею необхідно розбиратися" , - заявив Мєдвєдєв.

Також Мєдведєв порадив владі Франції слід затримати і творця Facebook Марка Цукерберга за аналогією з Дуровим.