Зеленський затвердив створення двох військових адміністрацій у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення двох військових адміністрацій у Запорізькій області.﻿ З посиланням на сайт Офісу президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області" , - сказано в документі.

Зеленський постановив Генштабу ЗСУ та Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зауважити, що 23 серпня російські окупанти понад 300 разів обстрілювали Запорізьку область. Зокрема, ворог використав понад 130 різних дронів.