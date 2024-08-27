Трамп включив до своє команди Кеннеді-молодшого, який знявся з виборів

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп включив Роберта Кеннеді-молодшого, який відмовився від участі у виборах на його підтримку, до своєї перехідної команди, що допомагатиме з призначеннями в разі перемоги. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

Роберт Кеннеді-молодший та колишня членкиня Демократичної партії Тульсі Габбард, яка публічно підтримує Дональда Трампа, допоможуть йому з процесом переходу до влади в разі його перемоги на президентських виборах у листопаді.

«Ми пишаємося тим, що Роберт Кеннеді-молодший і Тульсі Габбард приєдналися до перехідної команди Трампа-Венса. З нетерпінням чекаємо на їхні потужні голоси в команді, оскільки ми працюємо над відновленням величі Америки» , — сказав старший радник кампанії республіканського кандидата Браян Г’юз.

У США після перемоги на виборах нового президента розпочинається процес передачі влади від чинного глави держави. Ключову роль у цьому процесі відіграє перехідна команда, яка займається пошуком високопосадовців для майбутньої адміністрації.

До перехідної команди Дональда Трампа вже включили його кандидата на пост віцепрезидента Джей Ді Венса, а також його синів Еріка і Дональда-молодшого.

23 серпня CNN повідомив, що незалежний кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший оголосив на прес-конференції у Фініксі, що призупиняє свою передвиборчу кампанію та підтримує експрезидента Дональда Трампа.