У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За минулу добу російські війська втратили у загарбницькій війні вбитими та пораненими 1 090 військових, загальна кількість втрат окупантів сягнула 611 190 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали: