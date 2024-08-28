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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські війська втратили у загарбницькій війні вбитими та пораненими 1 090 військових, загальна кількість втрат окупантів сягнула 611 190 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 611 190 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 8568 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17522 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 938 (+1) од,
  • літаків – 368 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
  • крилатих ракет ‒ 2553 (+6),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2950 (+6).

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