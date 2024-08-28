РосЗМІ: Аеропорт Казані призупинив роботу через загрозу безпілотників

Росавіація повідомила, що "для забезпечення безпеки польотів" вранці 28 серпня на роботу аеропорту російської Казані введено тимчасові обмеження - ймовірною причиною є загроза атаки безпілотників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Росавіація, "РИА Новости", Baza.

За даними "Бази", аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.

Затримано кілька рейсів на виліт і на приліт.

Літаки, що прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром у Самару.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах.