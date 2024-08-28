ЗМІ: Туреччина відмовилася від російських систем ППО заради американських F-35

Туреччина планує закупити у США винищувачі нового покоління F-35, щоб здобути перевагу над авіацією Греції, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Cumhuriyet.

На переговорах про повернення у програму поставок F-35 Туреччина запропонувала американській стороні, що не активуватиме раніше придбані у Росії системи ППО С-400.

Джерела видання стверджують, що комплекси, куплені у Росії на суму $2,5 млрд, досі зберігаються на складах у Туреччині. Високопоставлений представник посольства США в Анкарі не спростовував ці дані.

"Тепер м'яч на стороні Туреччини, їй добре відомі вимоги для покупки F-35" , – сказав він.

Як повiдомлялось, 7 червня Туреччина підписала лист про пропозицію та згоду придбати винищувачі останнього покоління F-16 Block 70.