ЗМІ: Туреччина відмовилася від російських систем ППО заради американських F-35
Туреччина планує закупити у США винищувачі нового покоління F-35, щоб здобути перевагу над авіацією Греції, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Cumhuriyet.
На переговорах про повернення у програму поставок F-35 Туреччина запропонувала американській стороні, що не активуватиме раніше придбані у Росії системи ППО С-400.
Джерела видання стверджують, що комплекси, куплені у Росії на суму $2,5 млрд, досі зберігаються на складах у Туреччині. Високопоставлений представник посольства США в Анкарі не спростовував ці дані.
"Тепер м'яч на стороні Туреччини, їй добре відомі вимоги для покупки F-35", – сказав він.
Як повiдомлялось, 7 червня Туреччина підписала лист про пропозицію та згоду придбати винищувачі останнього покоління F-16 Block 70.