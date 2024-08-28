ЗМІ: Росія змушена переглянути стратегію ППО через успішні удари України

Росія стикається з новими викликами у сфері протиповітряної оборони (ППО), що ставить перед Кремлем необхідність вирішувати, які території захищати насамперед. Експерти вважають, що Україна, активізувавши свої удари по російських об'єктах, змушує Москву переглянути розміщення своїх ППО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Business Insider.

Під час вторгнення Росії в Україну обидві сторони активно використовували ППО для захисту від атак безпілотників і ракет. Однак успішні удари України та її тактика призвели до того, що Росії тепер доводиться вирішувати, де розміщувати свої засоби ППО, що створює нові можливості для українських атак по менш захищених районах.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що в Росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх необхідних об'єктів, навіть у ймовірно безпечних районах. Джордж Баррос, аналітик по Росії з ISW, стверджує, що російська оборона зосереджена на захисті найбільш загрозливих районів, залишаючи інші території незахищеними.

Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, збільшуючи тиск на російське командування. Західні союзники дозволили Україні використовувати свою зброю для атак по деяких військових об'єктах у Росії, що раніше було обмежено цілями на контрольованій Росією території в Україні.

Крім того, Україна активізувала використання безпілотників, завдаючи ударів по аеродромах і нафтових об'єктах у глибині Росії. Експерти зазначають, що Україна дотримується стратегії, спрямованої на ослаблення російської ППО, змушуючи російські ВПС або залишати бази поблизу кордонів України, або зосереджувати там значні сили ППО.

Ескалація ударів створює напруженість для російської ППО, особливо в таких регіонах, як Крим, окупований Росією 2014 року. Україна цілеспрямовано атакує ППО в Криму, що чинить тиск на російські сили.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що атаки України на оборонні споруди в Криму послаблюють здатність Росії захищати повітряний простір півострова.

Експерти вважають, що нинішній конфлікт дедалі більше перетворюється на війну ППО, в якій, попри тиск, Росія поки що зберігає перевагу. Проте Україна продовжує прагнути до рівних умов, домагаючись дозволу на використання зброї дальнього радіусу дії для ударів по російських цілях у глибині території країни.

ППО у Криму

Росія розмістила десятки установок протиповітряної оборони півострова. При цьому окупанти часто їх переміщують територією Криму.

Українські партизани неодноразово заявляли про розміщення загарбниками систем ППО поблизу пляжів та туристичних об'єктів. У зв'язку з цим відпочинок на Кримському півострові став практично неможливим для росіян через загрози безпеці на тлі постійних ударів українських Сил оборони.