Кличко розповів, як працюватимуть школи Києва
У Києві навчальний рік розпочнеться 2 вересня. В умовах воєнного стану безпека учнів, вчителів й усіх, хто забезпечує процес навчання - в пріоритеті, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
Як розповів Кличко, навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року. До 950 київських закладів підуть 372 тисячі учнів та вихованців, зокрема:
- до садочків - майже 58 тисячі дітей;
- у школи - 281 тисяча учнів.
Посилення охорони
Для забезпечення процесу навчання у Києві впроваджують комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища", в рамках якої Муніципальна охорона Києва забезпечить фізичну охорону всіх закладів загальної середньої освіти.
Всі освітні установи будуть обладнані:
- тривожними кнопками й перебуватимуть під цілодобовою пультовою охороною;
- системами відеонагляду;
- охоронною сигналізацією;
У тому ж числі усі освітні заклади будуть обладнані високошвидкісним інтернетом.
Укриття
"Щодо укриттів - у закладах освіти столиці укриття загально можуть вмістити 317 000 людей", - додав міський голова.
В укриттях встановлюють:
- резервне освітлення;
- резервні джерела струму;
- системи вентиляції;
- Wi-Fi;
Зокрема будуються нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями.
Навчальний рік 2024-2025
Згідно з інформацією від Міністерства освіти та науки (МОН), в Україні буде запроваджена нова програма "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до навчання в школах.
Також, згідно з нещодавнім рішенням Кабінету міністрів, навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року.
Окрім того, МОН затвердило оновлену програму "Захисту України".