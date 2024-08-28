Міноборони розширить асортимент сухпайків для військовослужбовців

Міністерство оборони планує до кінця року розширити асортимент сухпайків для українських військовослужбовців, враховуючи їх релігійні, медичні та етичні потреби, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у Міноборони.

"У межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту".

Повідомляється, що держоператор тилу спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

Тож до кінця 2024 року в асортименті бійців з'являться кошерні, халяльні та рослинні набори.