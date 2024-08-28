Спека, на півдні короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра
У четвер, 29 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Проте спека місцями ще збережеться, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Укргідрометцентр.
У південних регіонах можливі короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території країни опадів не прогнозується.
Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градуси, вдень підніметься до +28 +33. На Прикарпатті та в більшості південних областей буде трохи прохолодніше - +24 +29 градусів.
Погода в столичному регіоні
У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень - +28 +33 градуси.
При цьому у Києві вночі очікується +18 +20 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів.
Спека в Україні
Сьогодні в Україні продовжуватиме утримуватися спека. В більшості областей температура повітря сягатиме до +34 градусів. Синоптики також прогнозують, що дощів сьогодні не буде.
Однак у Києві вже заборони вʼїзд вантажівок через спекотну погоду.
Крім того, через спеку й нещодавні російські обстріли продовжують діяти відключення світла. "Укренерго" сьогодні повідомив про повернення до графіків світла.