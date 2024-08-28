Спека, на півдні короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра

У четвер, 29 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Проте спека місцями ще збережеться, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Укргідрометцентр.

У південних регіонах можливі короткочасні дощі та місцями грози, тоді як на решті території країни опадів не прогнозується.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +21 градуси, вдень підніметься до +28 +33. На Прикарпатті та в більшості південних областей буде трохи прохолодніше - +24 +29 градусів.

Погода в столичному регіоні

У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень - +28 +33 градуси.

При цьому у Києві вночі очікується +18 +20 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів.

Спека в Україні

Сьогодні в Україні продовжуватиме утримуватися спека. В більшості областей температура повітря сягатиме до +34 градусів. Синоптики також прогнозують, що дощів сьогодні не буде.

Однак у Києві вже заборони вʼїзд вантажівок через спекотну погоду.

Крім того, через спеку й нещодавні російські обстріли продовжують діяти відключення світла. "Укренерго" сьогодні повідомив про повернення до графіків світла.