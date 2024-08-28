ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю - Волинський військкомат

У разі загрози життю військовим територіальних центрів комплектування, по озброєних нападниках буде вестись вогонь на ураження, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Дана заява відбулась на тлі нещодавнього збройного нападу на Луцький ТЦК та СП під час комендантської години, в ході якого було поранено солдата.

Зазначається, що солдати роти охорони оперативно відреагували на напад та відкрили вогонь у відповідь. Наразі підозрюваного у збройному нападі розшукують.

Як підкреслили у Волинському обласному ТЦК та СП, до особового складу всіх територіальних центрів комплектування доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Зазначається, що луцькі військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони - це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть... Жарти закінчились" , - наголосили в Волинському обласному ТЦК та СП.

Ситуації з ТЦК в Україні

Нагадаємо, що в одному з Одеських ТЦК сталася сутичка, під час якої невідомі намагалися "викрасти" військовозобов’язаного.

Також раніше СБУ та Нацполіція затримали пару, яка підпалила військові та волонтерські автомобілі у Київській області на замовлення Росії.

Крім того, в Одесі затримали шість молодих людей, яких підозрюють у підпалах автомобілів Сил оборони за завданням ФСБ.