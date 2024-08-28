Спека у серпні: у Києві три дні поспіль фіксують температурні рекорди

У вівторок 27 серпня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,8 градусів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, попередній рекордний показник 1943 та 2023 років перевищений на 0,5 градусів.

"Кліматична норма перевищена на 7,6 градусів" , - йдеться в повідомленні.

Таким чином, температурні рекорди в Києві фіксуються три дні поспіль - з 25 серпня. Зокрема, у понеділок 26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4 градусів та на 0,6 градусів перевершила попередній рекорд для цього дня 1903 року.

Нагадаємо, 26 серпня ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Через це в Україні спочатку ввели аварійні відключення світла, а потім - графіки відключень. В умовах спеки світло відсутнє приблизно половину доби.

Водночас спека наприкінці серпня не досягла рівня середини липня, коли в Києві температура підіймалася до 36 градусів.

Липень 2024 року увійшов до п’ятірки найспекотніших в історії Києва. Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів. За даним кліматологів, загалом за місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.