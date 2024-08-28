Нацбанк назвав середній чек за картками у магазинах та в інтернеті

У першому півріччі 2024 році середній чек при оплаті картками в магазинах України складав 321 гривню, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 497 гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними пресслужби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 3 трлн 93,1 млрд гривень.

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5%

Найбільше операцій припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (45,7% на суму 912,6 млрд гривень).

Перекази з картки на картку в першому півріччі 2024 року становили 32,2% на суму 641,7 млрд гривень. Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,4% на суму 287,2 млрд гривень.

Середня сума однієї операції становила:

в торговельній та сервісній мережах - 321 гривня (у першому півріччі 2023 року - 325 гривень),

з переказу з картки на картку - 1 936 грн (2 031 гривня),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 497 гривень (471 гривня).

Картки та платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережі в червні порівняно з січнем зросла на 7,1% (до 480,6 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 7,3% (до 495,4 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 118,8 млн шт. Це на 3% більше порівняно з січнем цього року.

Такими ж темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток зросла на 2% - із 51,6 млн шт. у січні до 52,7 млн шт. у червні.

Нагадаємо, за даними НБУ, мережа POS-терміналів в Україні у ІI кварталі 2024 року зросла до 505 тисяч. Мережа банкоматів у ІI кварталі не змінилася. Їх налічується 29,2 тисяч.