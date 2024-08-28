ВАКС почав розглядати справу Князєва по суті
Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 серпня, почав розглядати по суті справу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Його підозрюють у хабарництві, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.
"28 серпня 2024 р. у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд по суті у справі стосовно колишнього голови Верховного суду, який обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні САП.
Правоохоронці уточнили, що під час судового засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Після цього сторони виступили з вступними промовами.
Також суд розпочав дослідження матеріалів, які надала сторона звинувачення.
Наступне засідання запланували на 10:00 9 вересня.
Що передувало
Нагадаємо, Князєва ще 2021 року призначили головою Верховного суду. Після двох років перебування на цій посаді його спіймали на хабарництві.
За даними правоохоронців, Князєв міг вимагати хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Таким чином, він став найвищим українським чиновником, якого спіймали на корупції.
Суд спочатку обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі близько 107 млн гривень.
Але розмір застави за рік значно зменшили - до 18,168 млн гривень. Це дозволило тоді вже колишньому голові Верховного суду вийти з СІЗО.