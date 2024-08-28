ВАКС почав розглядати справу Князєва по суті

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 серпня, почав розглядати по суті справу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Його підозрюють у хабарництві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.

"28 серпня 2024 р. у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд по суті у справі стосовно колишнього голови Верховного суду, який обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні САП.

Правоохоронці уточнили, що під час судового засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Після цього сторони виступили з вступними промовами.

Також суд розпочав дослідження матеріалів, які надала сторона звинувачення.

Наступне засідання запланували на 10:00 9 вересня.

Що передувало

Нагадаємо, Князєва ще 2021 року призначили головою Верховного суду. Після двох років перебування на цій посаді його спіймали на хабарництві.

За даними правоохоронців, Князєв міг вимагати хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Таким чином, він став найвищим українським чиновником, якого спіймали на корупції.

Суд спочатку обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі близько 107 млн гривень.

Але розмір застави за рік значно зменшили - до 18,168 млн гривень. Це дозволило тоді вже колишньому голові Верховного суду вийти з СІЗО.