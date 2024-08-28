РФ розганяє, що Білорусь перекидає техніку зі знаком "В", у ДПСУ відреагували

Ресурси РФ почали ширити світлини нібито з білоруською технікою, котру перекидають до кордону з Україною і яку стали маркувати тактичним знаком "В". Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні не змінилася, повідомляє Ліга.net.

Напередодні, 27 серпня, на російських ресурсах почали з'являтися повідомлення, що Білорусь нібито перекидає техніку до українського кордону та маркує її тактичним знаком "В". Такі знаки зазвичай використовують, аби вказати на приналежність до певного угрупування військ.

Такі світлини поширювали спочатку на ресурсах РФ, а згодом з'явилися й в українському сегменті Telegram:

Речник ДПСУ Демченко повідомив, що останніми днями ситуація на україно-білоруському кордоні не змінилася. Про маркування "В" на білоруській техніці йому не відомо.

25 серпня Міністерство закордонних справ з посиланням на розвідувальні органи України повідомило, що Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України, також зафіксовано присутність бойовиків колишньої групи Вагнера.

Того самого дня голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко пояснив, що наразі "загрози наступу з Білорусі" носять виключно інформаційний характер.

Того самого дня опозиційний білоруський OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн" повідомляв, що біля кордону сконцентроване угрупування військ РБ чисельністю близько 1100 осіб – і така кількість сил, що перекидається до державного кордону, не становить загрози для України.