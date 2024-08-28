Обстріли аміакопроводу в Сумах: Два генерали і три полковники РФ отримали підозру

Два генерали і три полковники РФ отримали підозру за обстріл аміакопроводу в Сумах. З посиланням на пресслужбу Управління Служби безпеки України у Сумській області, повідомляє Новое время.

Служба безпеки разом із Нацполіцією зібрали докази, які свідчать про причетність командувачів російських військ до чергового воєнного злочину, пов’язаного з обстрілом об'єкта критичної інфраструктури ПАТ Сумихімпром. Ці дії, як зазначається, створили передумови для екологічної катастрофи.

Йдеться про двох генералів та трьох полковників Західного військового округу ЗС РФ.

За даними слідства, у березні 2022 року, під час тимчасової окупації Сумського району, за наказом російських генералів було здійснено обстріл аміачного відділення цеху ПАТ Сумихімпром з використанням реактивних систем залпового вогню Град.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено аміакопровід, що спричинило витік аміаку і його випаровування. Це створило умови для потенційної екологічної катастрофи.

Російське командування без підстав звинуватило українських військових у підриві аміачного і хлорного сховищ. Як встановили слідчі, цей обстріл був заздалегідь спланований російськими військами з метою дискредитувати українську владу і Збройні сили, а також посіяти паніку серед місцевого населення.

Всім п’ятьом російським військовим керівникам заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

21 березня 2022 року о 4.30 був зафіксований витік аміаку на заводі Сумихімпром, зона ураження мала радіус приблизно 2,5 кілометра. Через напрям вітру під загрозою опинилося село Новоселиця.