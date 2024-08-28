Немає повної впевненості, що до повітряного простору Польщі залетів безпілотник - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони поки що не мають 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня. З посиланням на Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Туск, ситуацію з безпілотником, який міг пролетіти над Польщею 26 серпня, нині визначають як "імовірний інцидент", оскільки немає "жодних підтверджень", що це відбулося.

"Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які ознаки безпілотника або двох безпілотників, як дехто каже, але поки що немає 100-відсоткової впевненості, що вони увійшли в польський повітряний простір. Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі були" , – зазначив Туск.

Нагадаємо, Польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.