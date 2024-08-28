Рада Україна-НАТО підтвердила підтримку України союзниками

Учасники надзвичайної Ради Україна-НАТО після ще однієї хвилі російських масованих обстрілів підтвердили у середу непохитну підтримку та солідарність союзників по Альянсу з Україною, повідомляє Укрінформ.

Окрім того, надзвичайна Рада Україна-НАТО підтвердила готовність продовжувати та посилювати допомогу у боротьбі з агресією РФ. Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації за підсумками засідання РУН, оприлюдненої на сайті НАТО.

«Україна продовжує щоденно перехоплювати російські ракети, рятуючи незчисленні життя. Але здатність України зберігати (спроможність) власної оборони вимагає посилення постачання та більшої підтримки. З огляду на нещодавній російський наступ союзники сьогодні підтвердили, що вони продовжують нарощувати військову допомогу для України. Ми маємо продовжувати забезпечувати Україну обладнанням та боєприпасами, яких вона потребує для захисту проти російського вторгнення. Це є життєво важливим для спроможності України вистояти у цій битві» , - зазначив із цього приводу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як йдеться у повідомленні, під час зустрічі Ради Україна-НАТО, яка відбулася на рівні постійних представників (послів) країн НАТО, союзники рішуче засудили невибіркові удари Росії проти мирного населення України та її цивільної інфраструктури, та підтвердили власні зобов’язання надалі зміцнювати оборону України.

Нагадується, що із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну союзники по НАТО зробили безпрецедентний внесок у розвиток оборонних спроможностей країни. Під час саміту НАТО, що відбувся у Вашингтоні минулого липня, значна кількість союзників оголосили про надсилання в Україну додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони, включаючи більшу кількість батарей Patriot.

Під час саміту союзники погодилися, що наступного року разом надаватимуть Україні безпекову допомогу в обсязі мінімум €40 мільярдів. Вони також висловили намір координувати таку безпекову допомогу та надавати Україні додаткове тренування особового складу. Із цією метою було створено нове командування НАТО, яке, як зазначається, набуде оперативної спроможності вже к вересні поточного року.

«Зустріч (РУН) відбулася у середу на рівні послів та була скликана за запитом України. Міністр оборони України Рустем Умєров проінформував союзників через відеозв’язок про поточну ситуацію з безпеки та пріоритетні оборонні потреби» , - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 26 серпня унаслідок російської ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру України ударів зазнали 15 областей. Загинули щонайменше cемеро людей, 47 постраждали. У кількох регіонах зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики. 27 серпня ворог продовжив ракетні атаки та атаки дронів проти міст та критичної цивільної інфраструктури України.

Рада Україна-НАТО була створена під час Вільнюського саміту Альянсу липні 2023 року, та є ефективним форумом для взаємних консультацій, взаємодії та спільних рішень між НАТО й Україною.