Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу

Майже усі власники українських єврооблігацій підтримали реструктуризацію боргу України, що заощадить мільярди доларів.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерсвта фінансів, повідомляє Економічна правда.

"Понад 97% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України" , - йдеться у повідомленні.

Угода дозволить Україні заощадити 11,4 млрд доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів США до 2033 року.

Заощаджені кошти в умовах воєнного стану буде спрямовано на фінансування сектору безпеки та оборони.