У ДШВ розповіли, як змінилася тактика окупантів на Харківщині

На Харківському напрямку російські війська продовжують спроби штурмових дій, проте діють здебільшого без підтримки броньованої техніки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник відділу комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ в ефірі національного телемарафону.

"Обстановка в смузі нашої відповідальності залишається напруженою, проте контрольованою, наші воїни ціною надлюдських зусиль стримують ворога, який не полишає намірів просунутися і зайняти наші позиції. Проте наші воїни стають цьому на заваді" , - сказав він.

За словами пресофіцера, ворог втратив на цьому напрямку велику кількість техніки. Переважно противник здійснює піші штурми, використовує також мотоцикли та багі.

"Зміна в тому, що зараз дуже мало у них броньованої техніки" , – зазначив військовий на запитання ведучої щодо зміни тактики окупантів.

За його словами, від початку Курської операції Силами оборони кардинальних змін у ситуації на Харківщині немає. Ворог продовжує штурмувати, проте зменшилась інтенсивність штурмових дій.