Київводоканал запевнив мешканців столиці у безпеці води

Столична влада запевняє, що вода, що подається в будинки киян, безпечна﻿﻿. З посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, повідомляє Українська правда.

"У мережі активно розповсюджується інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини, які стікають з боку російського кордону. У зв’язку з цим ПрАТ "АК "Київводоканал" наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем.

Зазначено, що фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає, – запевняють у "Київводоканалі".

Повідомляється, що представники "Київводоканалу" разом із державними службами постійно проводить моніторинг якості води у річці Десні. У разі будь-яких загроз будуть вжиті всі необхідні заходи.